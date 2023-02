Lanken / Elmenhorst (ots) -Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die PL FoodCom GmbH folgende Artikel zurück:ALDI NordTrader Joe's, Pistazienkerne geröstet, 100 g,MHD: 15.09.2023, Charge: 30017/221219001Trader Joe's, Pistazienkerne geröstet & gesalzen, 100 g,MHD: 16.09.2023, Charge: 30016/221220001ALDI SüdFarmer naturals Pistazienkerne-Beerenmix 100gMHD: 16.08.2023, Charge 29106/221119001MHD: 19.09.2023, Charge 29106/221223001Farmer naturals Pistazienkerne geröstet & ungesalzen 100gMHD: 14.08.2023, Charge 29107/221117001MHD: 17.09.2023, Charge 29107/221222001Farmer Pistazienkerne geröstet & gesalzen 100gMHD: 15.08.2023, Charge 29108/221118001MHD: 17.09.2023, Charge 29108/221222001Die Artikel wurden bei folgenden Lebensmitteleinzelhandelsketten angeboten:Aldi Nord in den Filialen der folgenden Gesellschaften: Bargteheide, Jarmen, Lehrte (Sievershausen), Rinteln, Salzgitter, Schloß Holte-Stukenbrock, Seevetal, WeyheAldi Süd in den Filialen der folgenden Gesellschaften: Adelsdorf, Dormagen, Ebersberg, Kirchheim a.d. Weinstraße, Langenfeld, Mörfelden-Walldorf, RheinbergIn den genannten Chargen der obengenannten Produkte wurden Pistazienkerne mit einem erhöhten Ochratoxin-A-Gehalt (OTA, Schimmelpilzgift) eingesetzt. OTA wirkt bei stark erhöhter Langzeitaufnahme nierenschädigend und karzinogen.Andere Chargen sowie weitere Artikel der oben genannten Marke sind nicht betroffen.Die PL FoodCom GmbH und die betroffenen Handelsunternehmen haben umgehend reagiert und die entsprechende Ware vorsorglich aus dem Verkauf genommen. Andere Chargen sowie weitere Artikel der oben genannten Marke sind nicht betroffen.Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.Pressekontakt:Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice unter der Rufnummer 04151/8329588 (Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr) oder per E-Mail: rueckruf@cwclasen.deOriginal-Content von: Carl Wilhelm Clasen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166758/5448776