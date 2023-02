DJ PTA-Adhoc: Koenig & Bauer AG: Koenig & Bauer übertrifft EBIT-Prognose für 2022 auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Würzburg (pta/23.02.2023/18:40) - Die Koenig & Bauer AG, Würzburg ("Koenig & Bauer", WKN: 719 350 / ISIN: DE0007193500) gibt auf der Grundlage vorläufiger und noch nicht testierter Geschäftszahlen bekannt, beim vorläufigen Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) für 2022 die eigene Prognose sowie die Markterwartungen übertroffen zu haben. Auf dieser Basis erreichte das EBIT 22 Mio. EUR (eigene Prognose: 15 - 20 Mio. EUR); der Konzernumsatz lag mit 1.186 Mio. EUR am oberen Rand der eigenen Prognose von 1.160 -1.190 Mio. EUR.

Die gesteigerte Profitabilität ist insbesondere auf Grund eines effizienteren Umgangs mit den Herausforderungen durch Liefer- und Kapazitätsengpässen sowie einer stärkeren Umsetzung des P24x-Programms zurückzuführen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 geht der Vorstand von einem Konzernumsatz von rund 1,3 Mrd. EUR bei einer EBIT-Marge von ca. 3% aus.

Der vollständige und testierte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wird am 29. März 2023 veröffentlicht und auf der Website abrufbar sein.

