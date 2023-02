Köln. (ots) -Der Kölner CDU-Partei- und Ratsfraktionschef Bernd Petelkau will beim Kreisparteitag seiner Partei am 25. März erneut für den Parteivorsitz kandidieren. "Ich trete nochmal an, um Parteichef der Kölner CDU zu bleiben", sagte Petelkau dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitagausgabe). "Es geht darum, dass ich meine Erfahrung für die Partei und die Stadt einbringe - es warten große Aufgaben", sagte Petelkau.Innerhalb der Kölner CDU gibt es auch eine Gruppe von Kritikern, die Petelkau vorwirft, von seinem Amt nicht loslassen zu können. Als Gegenkandidat tritt Karl Alexander Mandl an, Kopf der parteiinternen Opposition "Zukunft jetzt".Link zum Artikel: www.ksta.de/koeln/koelner-cdu-bernd-petelkau-will-parteichef-bleiben-473447Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5448793