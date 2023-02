Hamburg (www.anleihencheck.de) - Der Optimismus, die Inflation werde bald deutlich sinken und Zinssenkungen ermöglichen, weicht der Erkenntnis, dass es durchaus ganz anders kommen kann, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank.Die Skepsis sei gerechtfertigt.Würden die Notenbanken die Inflation in den Griff bekommen? In den letzten Wochen seien daran zunehmend Zweifel aufgekommen. So würden mittlerweile die Future-Märkte Anhebungen des EZB-Einlagenzinses auf knapp 3,75% einpreisen, von derzeit 2,5%. In Bezug auf die FED habe man vor einigen Wochen noch wenig Zweifel daran gehabt, dass Zentralbankchef Jerome Powell zum Jahresende bereits wieder die monetären Zügel lockern könnte. Die Future-Märkte würden nunmehr aber anzeigen, dass sich dieser Wunsch möglicherweise nicht erfüllen werde. In der Folge seien auch die langfristigen Renditen in den vergangenen Wochen kräftig gestiegen. Woher komme dieser Sinneswandel bei den Anlegern? ...

