Die Kursentwicklung von Draftkings treibt den Aktionären heute Tränen in die Augen. Schließlich weist die Aktie ein Minus von rund drei Prozent aus. Dieser Abschlag lässt die Preise jetzt auf 18,87 USD purzeln. Ist das der Beginn eines Crashs?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Draftkings der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Draftkings-Analyse einfach hier klicken.

Trotz der Hiobsbotschaft, bleibt die Technik noch recht positiv. Denn entscheidende Widerstände sind unverändert in Schlagdistanz. Unter dem Strich genügt ein Plus von rund fünfzehn für den Sprung auf ein neues Monatshoch. Diese Bestmarke stellt sich auf 21,62 USD. Die Brisanz hat sich also noch einmal deutlich verstärkt.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...