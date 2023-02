Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Unternehmen wechseln zu Veeva Vault EDC für mehr Geschwindigkeit und EffizienzVeeva Systems (https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) gab heute die zunehmende Akzeptanz von Veeva Vault EDC (https://www.veeva.com/eu/products/vault-edc/) bekannt, da führende Unternehmen - darunter 6 der 20 größten Pharmakonzerne - das Management klinischer Daten modernisieren wollen. Dank der fortschrittlichen Datenfunktionen von Vault EDC zur Rationalisierung des Studienaufbaus und der Datenverarbeitung können Unternehmen erhebliche Zeit-, Arbeits- und Kosteneinsparungen erzielen und ein besseres Erlebnis am Forschungsstandort bieten.Mit zunehmender Komplexität der Studie benötigen biopharmazeutische Unternehmen agile Systeme, die es klinischen Teams ermöglichen, alle Arten von Studien schnell zu entwerfen, zu starten, durchzuführen und zu ändern. Vault EDC bietet dynamische Design-Tools, die manuelle Prozesse automatisieren und schnelleren Aufbau von Studien ermöglichen. Im Laufe der Studie können Vault EDC-Nutzer Änderungen ohne teure Datenmigrationen vornehmen."Die Branche macht bedeutende Fortschritte bei ihrem Übergang zu patientenorientierten Studien", sagte Richard Young, Vice President, Vault CDMS bei Veeva. "Wir sind bestrebt, Datenmanagern die Innovation zu liefern, die sie benötigen, um komplexe wissenschaftliche Bemühungen mit der operativen Exzellenz in Einklang zu bringen, die das klinische Datenmanagement voranbringen wird. Wir danken unseren Kunden, insbesondere unseren frühen Anwendern, für die enge Zusammenarbeit in den letzten Jahren, in denen wir unser Produktangebot weiterentwickelt haben."Vault EDC ist Teil der klinischen Suite von Veeva Vault (https://www.veeva.com/eu/products/vault-clinical/) und lässt sich mit Veeva Vault CTMS (https://www.veeva.com/eu/products/vault-ctms/) integrieren, um einen nahtlosen Datenfluss für einen effizienten Betrieb und eine hervorragende Benutzeroberfläche und Arbeitsabläufe für CRAs und andere klinische Fachkräfte zu bieten.Was die Branche über Veeva Vault EDC sagt"Mit den innovativen Funktionen von Veeva Vault EDC konnten wir die Zeitspanne für die Erstellung von Studien um 30 bis 35 % verkürzen, verglichen mit der Zeit vor 2021", sagte Mayank Anand, Vice President und Global Head of Data Strategy and Management bei GSK. "Veeva ist ein wichtiger Bestandteil unserer Datenstrategie für die Zukunft"."Während wir mit verschiedenen CROs arbeiten, sorgt Veeva Vault EDC für Konsistenz in unseren Daten und beschleunigt die Erstellung und Änderung von Studien", sagte Evelyn Dorsey, Director of Data Management bei Cara Therapeutics. "Wir sind jetzt in der Lage, flexible Berichte zu nutzen, um benutzerdefinierte Metriken zu teilen und den Mitgliedern des CRO-Teams einen einfachen Zugang zu bieten, was die Zusammenarbeit vereinfacht und die Gesamteffizienz erhöht.""Wir sind begeistert, dass wir unsere Partnerschaft ausbauen und Veeva Vault EDC als Teil unseres Standardbetriebsmodells mit einbeziehen können", sagte Mark Morais, COO bei Labcorp Drug Development. "Veeva EDC hat uns dabei geholfen, unseren Datenbetrieb zu modernisieren, Studien schneller zu erstellen und zu ändern und letztendlich Studiendaten effektiver bereitzustellen.""Wir konzentrieren uns darauf, eine globale adaptive Plattform für PHASE-I-, II- und III-Studien mit großen Patientenpopulationen zu betreiben, und brauchten ein elektronisches Datenerfassungssystem, das mit dem dynamischen Charakter unserer Studien Schritt halten kann", sagte Michael Lambert, Vice President, Data Management bei Plattform Life Sciences. "Mit Veeva Vault EDC können wir Änderungen an unserer Datenpipeline oder unserem Protokoll vornehmen, um schnellere Einblicke zu gewinnen. So können wir schnell auf Änderungen der CRF oder ICF reagieren und die Studien vorantreiben. "Weitere InformationenWeitere Informationen zu Veeva Vault EDC finden Sie auf: veeva.com/eu/EDC (https://www.veeva.com/eu/products/vault-edc/)Verbinden Sie sich mit Veeva unter LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systemsInformationen zu Veeva SystemsVeeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Life Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 1.000 Kunden, von den weltweit größten Pharmaunternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als gemeinnütziges Unternehmen ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Beteiligten, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen erhalten Sie auf veeva.com/eu.Veeva: zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Produkte und Dienstleistungen von Veeva und die erwarteten Ergebnisse oder Vorteile der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich möglicherweise negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserer Einreichung auf Formular 10-Q für den Zeitraum zum 31. Oktober 2022 offengelegt sind, die Sie hier (https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1393052/000139305222000048/veev-20221031.htm) finden können (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 39 und 40) und in unseren nachfolgenden SEC-Einreichungen, auf die Sie unter sec.gov zugreifen können.Kontakt:Jeremy Whittaker Veeva Systems Deivis Mercado Veeva Systems+49-695-095-5486 925-226-8821 deivis.mercado@veeva.comjeremy.whittaker@veeva.com (mailto:deivis.mercado@veeva.com)(mailto:jeremy.whittaker@veeva.com)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sechs-der-top-20-pharmaunternehmen-wahlen-veeva-vault-edc-als-unternehmensstandard-fur-neue-studien-301754886.htmlOriginal-Content von: Veeva Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82659/5448815