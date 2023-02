RIAD, Saudi-Arabien, Feb. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Abdullah Al-Othaim Investment Company hat ihr neuestes Projekt, Konoz "Box of Treasures" in Riad, Saudi-Arabien, vorgestellt, mit dem Kosten von über 7 Milliarden Riyal verbunden sind. Der Name des Projekts, inspiriert von der Vielfalt der Edelsteine, verkörpert die visuelle und architektonische Darstellung der Edelsteine in den verschiedenen Zonen.



Das Projekt umfasst 50.000 Quadratmeter hochmoderne Büroflächen und eine 20.000 Quadratmeter große Unterhaltungsstadt, die die florierende Tourismus- und Unterhaltungsbranche von Riad unterstützen soll.

Zusätzlich zu den Gewerbeflächen bietet das "Konoz"-Projekt 15.000 Quadratmeter Grünflächen, Parkplätze für 5.500 Fahrzeuge, ein 120.000 Quadratmeter großes Einkaufszentrum, ein Luxushotel von Weltklasse mit 250 Zimmern, 120 Apartments mit Service und einen zusätzlichen, 135.000 Quadratmeter großen Wohnkomplex mit 700 Apartments.

Abdullah bin Saleh Al-Othaim, Verwaltungsratsvorsitzender der Abdullah Al-Othaim Investment Company, erklärte, dass das "Konoz"-Projekt die Expansionsstrategie des Unternehmens unterstreicht, um seinen Status als führendes Unternehmen bei groß angelegten Entwicklungsinitiativen zu festigen. Das Projekt verkörpert das anhaltende Wachstum und die Entwicklung, die in Riad und Saudi-Arabien stattfinden, angetrieben durch die Vision 2030 des Landes, die darauf abzielt, die Nation in eine nachhaltige und vielfältige Wirtschaft zu verwandeln.

Der Group CEO der Abdullah Al-Othaim Investment Company, Meshaal Bin Omairh, betonte, dass das "Konoz"-Projekt im Einklang mit der Vision des Unternehmens steht, moderne und innovative Projekte an einem strategischen Standort in Riad zu entwickeln, um ein erstklassiges Reiseziel zu schaffen, die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern und Arbeitsplätze zu schaffen. Das Projekt wurde von der Benoy Company entworfen, die über 75 Jahre Erfahrung in der Planung von Mehrzweckprojekten und der Anwendung der neuesten Bautechnologien verfügt.

Die Enthüllung von "Konoz" in der Hauptstadt Riad ist ein Zeichen für das Bestreben der Stadt, ein globaler Knotenpunkt zu werden. Dieses Projekt mit einem Volumen von mehr als sieben Milliarden Riyal umfasst hochmoderne Büros, Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe mit einer Unterhaltungsstadt, ein Luxushotel und Apartments mit Service sowie ein erstklassiges Wohnangebot mit großzügigen Grünflächen, die es zu einem erstklassigen Ziel für Tourismus und Unterhaltung machen. Dies steht im Einklang mit der umfassenden Strategie von Riad, die darauf abzielt, die Stadt in ein Zentrum für Investitionen, Innovation und Tourismus zu verwandeln.

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0ce2cc6b-c879-4a5b-a264-0733246d49b4

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8808c32f-8388-43a0-b5d1-a2dd1dfcdb2a

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0ef3aa10-fcd7-4110-b8b8-a56f5ccf8bbf

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/59405840-ba72-43da-be13-93ed0ae75a2d