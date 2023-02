Die US-Börsen haben am Donnerstag teils wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Auch die noch immer hohen Kursgewinne von Nvidia stützten nicht mehr so deutlich wie im frühen Handel. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank zeitweise unter die Unterstützung vom Januar und damit auf den tiefsten Stand seit etwa zwei Monaten, am Ende bekamen die großen Indizes aber noch die Kurve.Der Leitindex schloss letztlich mit 0,33 Prozent fester auf 33.156,41 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...