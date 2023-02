DJ MÄRKTE USA/Etwas fester - Nvidia beflügelt Technologiewerte

NEW YORK (Dow Jones)--Die Verlustserie der US-Aktien hat am Donnerstag ein vorläufiges Ende gefunden. Nach volatilem Verlauf schloss der der Dow-Jones-Index 0,3 Prozent höher. Der S&P-500 gewann 0,5 Prozent und der Nasdaq-Composite 0,7 Prozent. An der Nyse verzeichneten nach ersten Angaben 2.015 Titel Kursgewinne, ihnen standen 1.035 Verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 98 Aktien.

Die Technologiewerte erhielten Unterstützung durch Nvidia. Der Chiphersteller hatte zwar schwache, aber doch besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse vorgelegt, wie Ipek Ozkardeskaya, Analystin der Swissquote Bank, anmerkte. Konjunkturdaten nährten zwar zeitweilig Inflations- und Zinssorgen, die sich letztlich aber nicht durchsetzten: So ist der BIP-Deflator gegenüber vorläufigen Daten gestiegen. Die Zahl der Erstanträge war in der Vorwoche erneut niedrig und überdies geringer als erwartet. Und der Chicago Fed National Activity Index erholte sich im Januar und rückte dabei in positives Terrain vor.

Derweil bleibt der S&P-500 in der Spanne zwischen 3.800 und 4.200 Punkten stecken, in der er sich seit etwa drei Monaten bewegt. Händler bleiben skeptisch, was die weitere Entwicklung angeht. Denn die Erholung der Wall Street zu Beginn des Jahres 2023 hat in den vergangenen Sitzungen stetig nachgelassen. Die Anleger sind zunehmend besorgt, dass die robusten Wirtschaftsdaten der letzten Zeit die US-Notenbank ermutigen werden, die Zinsen länger hoch zu halten. Die Inflation ist weiterhin dreimal so hoch wie das Fed-Ziel von 2 Prozent. Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung, das am Mittwoch veröffentlicht wurde, belegte recht eindeutig die Entschlossenheit der Zentralbank.

Nvidia nach Zahlen aufwärts

Nvidia hat in seinem vierten Geschäftsquartal zwar deutlich weniger verdient und umgesetzt, die Erwartungen aber übertroffen. Zudem gab Nvidia einen positiven Ausblick ab. Die Aktie legte um 14 Prozent zu. Im Sog von Nvidia verteuerten sich AMD um 4,1 Prozent. Intel hinkte mit einem Plus von 0,5 Prozent hinterher. Das Unternehmen hatte am Mittwoch seine Dividende kräftig gekürzt, um unter anderem verstärkt in die Entwicklung neuer Produkte investieren zu können. Analysten lobten diese Entscheidung. Nach Meinung von Morgan Stanley dürfte sie dazu beitragen, die Talfahrt der Aktie zu stoppen; die Bank hat Intel auf "Equalweight" hochgestuft.

Ebay büßten 5,2 Prozent ein. Dass der Umsatz trotz eines Rückgangs immer noch besser als erwartet ausfiel und auch der bereinigte Gewinn die Erwartung übertraf, half nicht. Der Markt habe den Umsatzrückgang, das gesunkene Warenhandelsvolumen und die niedrigere Zahl der aktiven Nutzer des Online-Auktionshauses in den Vordergrund gestellt, hieß es.

Die nachlassende Nachfrage nach Corona-Impfstoffen hat Moderna im vierten Quartal einen Umsatz- und Gewinneinbruch beschert. Die Aktie verlor 6,7 Prozent.

Renditen kommen zurück

Die Anleihen erholten sich nach den heftigen Kursverlusten vom Dienstag weiter. Die Zehnjahresrendite sank um 4,3 Basispunkte auf 3,88 Prozent. Nach dem Fed-Protokoll am Vortag warteten die Anleger auf neue Impulse, hieß es.

Der Dollar behauptete seine jüngsten Gewinne. Der Euro pendelte im späten US-Handel um 1,06 Dollar.

Die Ölpreise legten rund 2 Prozent zu, nachdem sie in diesem Monat bereits um 5 Prozent gefallen waren. Am Markt war von einer Erholungsbewegung die Rede. Die überraschend deutlich gestiegenen US-Rohölvorräte belasteten nicht, nachdem schon der Branchenverband API am späten Mittwoch einen kräftigen Lageraufbau vermeldet hatte.

Der Goldpreis gab nach seiner Vortagsschwäche geringfügig weiter nach. Die Feinunze zeigte sich 0,1 Prozent niedriger bei 1.823 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.153,91 +0,3% 108,82 +0,0% S&P-500 4.012,32 +0,5% 21,27 +4,5% Nasdaq-Comp. 11.590,40 +0,7% 83,33 +10,7% Nasdaq-100 12.180,14 +0,9% 113,87 +11,3% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,70 0 4,70 27,5 5 Jahre 4,11 -4,5 4,16 11,1 7 Jahre 4,03 -4,1 4,07 6,1 10 Jahre 3,88 -4,3 3,92 0,1 30 Jahre 3,88 -3,6 3,91 -9,2 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:23 Uhr Mi, 18:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,0599 -0,1% 1,0617 1,0620 -1,0% EUR/JPY 142,73 -0,2% 143,18 143,12 +1,7% EUR/CHF 0,9895 +0,2% 0,9880 0,9877 -0,0% EUR/GBP 0,8818 +0,2% 0,8799 0,8805 -0,4% USD/JPY 134,68 -0,2% 134,84 134,77 +2,7% GBP/USD 1,2021 -0,2% 1,2066 1,2060 -0,6% USD/CNH (Offshore) 6,9171 +0,2% 6,8962 6,9061 -0,2% Bitcoin BTC/USD 23.932,11 -0,7% 24.422,72 23.639,66 +44,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,54 73,95 +2,2% +1,59 -6,2% Brent/ICE 82,34 80,60 +2,2% +1,74 -4,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 50,65 50,57 +0,2% +0,08 -33,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.822,84 1.825,35 -0,1% -2,51 -0,1% Silber (Spot) 21,34 21,53 -0,9% -0,19 -11,0% Platin (Spot) 950,90 955,00 -0,4% -4,10 -11,0% Kupfer-Future 4,06 4,19 -3,2% -0,14 +6,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

