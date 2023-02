London (ots/PRNewswire) -Yutong Bus ("Yutong", SHA: 600066), ein weltweit führender Hersteller von Elektrobussen, war im vergangenen Jahr dank seiner qualitativ hochwertigen Fahrzeuge, führend beim Verkauf von Elektrobussen in Europa.Das Unternehmen hat in der Rangliste den ersten Platz gemacht, erstellt von Chatrou CME SolutionsSolutions Europa, mit 479 verkauften Bussen in Europa im Jahr 2022. Die Spitzenplatzierung unterstreicht die Position von Yutong als wichtiger Akteur in der äußerst wettbewerbsintensiven chinesischen Elektrobusbranche.Die Daten von Chatrou CME Solutions zeigen, dass der Marktanteil von emissionsfreien Bussen in europäischen Städten jetzt 30 % erreicht hat. Das niederländische Beratungsunternehmen verfolgt seit langem die Veränderungen und Trends auf dem Markt für neue Energie-Nutzfahrzeuge und hat sich zu einer maßgeblichen Stimme für den Stand der Elektrobusindustrie in Europa entwickelt.Der Umsatz von Yutong in Europa stieg im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 58 %, während der Marktanteil von 9,2 % im Jahr 2021 auf 11,5 % im Jahr 2022 anstieg, was die Qualität der von Yutong auf den Markt gebrachten Produkte unterstreicht. Yutong hat seine Produkte auf der ganzen Welt verkauft. Aus dem Bericht geht hervor, dass Yutong im Jahr 2018 in den europäischen Markt eingetreten ist und insgesamt mehr als 2.200 Einheiten in mehr als 15 Länder exportiert hat, nämlich nach Polen, Dänemark, Frankreich, Finnland, Norwegen, Großbritannien, Italien, Spanien, Portugal, Bulgarien, Island usw.Die Nachfrage nach emissionsfreien Bussen steigt in Europa weiter an, wobei neben reinen Elektrobussen auch Hybrid-, Erdgas- und alternative Energie Busse immer mehr gefragt sind. Chinesische Busse spielen eine immer wichtigere Rolle bei der umweltfreundlichen Transformation des öffentlichen Verkehrs in Europa.Um den Erfolg des Unternehmens voranzutreiben, hat Yutong seinen Wandel von einem Bushersteller zu einem Anbieter grüner Mobilitätslösungen aktiv vorangetrieben. Die europäischen Länder fördern bewusst einen emissionsfreien öffentlichen Nahverkehr, so dass das "Produkt + Service"-Modell von Yutong eine naheliegende Wahl bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Mobilitätslösungen für ihren jeweiligen Markt ist.2022 war ein sehr erfolgreiches Jahr für den weltweiten Markt für neue Energien und Yutong konnte seinen Ruf in Bezug auf Produkte, Dienstleistungen, Lösungen und Technologie festigen. Die forcierte Internationalisierung des Unternehmens eröffnete ihnen die Möglichkeit, ihre Präsenz in Übersee stetig zu erweitern.Die neuen Energiebusse von Yutong Bus werden nicht nur in Europa, sondern auch in mehr als 20 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt eingesetzt und haben sich in Katar, Mexiko, Chile, Singapur, Australien und anderen Ländern bewährt, wo sie zur Entwicklung eines umweltfreundlichen öffentlichen Nahverkehrs beitragen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2007720/COP26___E12.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2007721/2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yutong-nimmt-2022-den-spitzenplatz-auf-dem-europaischen-markt-fur-elektrobusse-ein-301754987.htmlPressekontakt:Allan Yan,yanxyd@yutong.com,+86 0371 66718693Original-Content von: Yutong Bus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132929/5448826