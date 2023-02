Das im saarländischen Dillingen beheimatete Startup PYRUM INNOVATIONS hat sich auf das umweltfreundliche Recycling von Altreifen mittels eines patentierten Pyrolyseverfahrens spezialisiert. Nachdem jüngst die Ausbaustufe des Stammwerkes in Dillingen hochgefahren wurde, will PYRUM-Chef Pascal Klein jetzt in Homburg ein zweites Pyrolysewerk im Saarland errichten. Der Stadtrat von Homburg hat bereits dem Verkauf eines städtischen Grundstücks an PYRUM zugestimmt. Das neue Werk soll 20.000 Tonnen Altreifen pro Jahr verwerten können. Nach der Unterzeichnung des Kaufvertrages soll zeitnah das Planungs- und Genehmigungsverfahren für das neue Werk starten. Für Anleger, die "grüne" Aktien mit Zukunftspotenzial präferieren, bleibt die PYRUM-Aktie eine interessante Option. Wer einsteigt, sollte aber etwas Geduld mitbringen.



