Erst schießt Fresenius Medical Care um bis zu 13,6 Prozent höher, dann geht der komplette Anstieg zeitweise wieder verloren - und all das binnen zweier Handelstage. Was hat die Aktie des Dialyse-Spezialisten so stark nach oben getrieben - und vor allem: Warum fiel sie wieder?

