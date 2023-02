Das charmante 5*-Hotel L'Alpaga aus der Beaumier-Kollektion liegt in den französischen Alpen, nur wenige Minuten vom berühmten Dorf Megève entfernt Wie in einer Bergsiedlung erheben sich die Chalets des L'Alpaga an einer Wegbiegung und sind um das Herzstück des Resorts angeordnet: das Hauptchalet mit seinen Restaurants, der Wellnessbereich sowie das schwedische Bad mit Blick auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...