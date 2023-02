The following instruments on XETRA do have their first trading 24.02.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.02.2023Aktien1 CA33611D1033 First Phosphate Corp.2 FR001400F2Z1 Lepermislibre3 KYG3997H1386 Glory Sun Financial Group Ltd.4 DE000TUAG505 TUI AGAnleihen/Fonds1 XS2530049837 Ägypten, Arabische Republik2 XS2591032235 Orsted A/S3 US744320BL59 Prudential Financial Inc.4 DE000A30V216 Investitionsbank Berlin5 DE000LB3NE55 Landesbank Baden-Württemberg6 LU2591860569 Luxemburg, Großherzogtum7 US65339KBP49 Nextera Energy Capital Holdings Inc.8 US74977SDS86 Coöperatieve Rabobank U.A.9 XS2591236315 Fastighets AB Balder10 LU2591861021 Luxemburg, Großherzogtum11 US60687YCT47 Mizuho Financial Group Inc.12 US60687YCP25 Mizuho Financial Group Inc.13 US60687YCR80 Mizuho Financial Group Inc.14 XS2592628791 NatWest Group PLC15 XS2591021972 Yorkshire Water Finance PLC16 XS2591021113 Yorkshire Water Finance PLC17 US277432AX86 Eastman Chemical Co.18 DE000HLB7DE6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HLB7DD8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB7DC0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HLB7DB2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HLB7CR0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 DE000HLB7CS8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HLB7DF3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 DE000HLB7CU4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 DE000HLB7C39 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale27 XS2591029876 Orsted A/S28 XS2591026856 Orsted A/S29 USU85674AA49 Station Place Securitization Trust30 LU0204064025 BGF United Kingdom Fund A431 LU0200076213 Janus Henderson Global Equity Fund A232 LU0232955988 FPM Funds Ladon - European Value