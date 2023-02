Mit Linde (WKN: A2DSYC) verliert der DAX am 27. Februar nicht nur ein Gründungsmitglied, sondern auch seinen gemessen am Börsenwert größten Titel. Der Gasekonzern bringt es auf eine Marktkapitalisierung von rund 148 Mrd. Euro. Als Grund für den DAX-Abschied hatte Vorstandschef Sanjiv Lamba im vergangenen Jahr vor allem genannt, dass die doppelte Börsennotierung in New York und Frankfurt einen negativen Einfluss auf die Bewertung der Aktie habe. Das dürfte insbesondere an der Kappungsgrenze von 10 ...

