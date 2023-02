EQS-News: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): Immobilien

Erfolgreicher Start der automatisierten Investmentfunktion - nachhaltiges Logistikprojekt innerhalb weniger Minuten voll finanziert Neue automatisierte Investmentfunktion vereinfacht Anlegern Zugang zu Finanzierungen

Nachhaltiges Logistikprojekt innerhalb weniger Minuten vollfinanziert

Anhaltend hohe Nachfrage nach Immobilienprojekten auf Finanzierungsplattform Berlin, 24. Februar 2023. Die EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5, nachfolgend "Unternehmen" oder, "Engel & Völkers Digital Invest"), ermöglicht es Anlegern mit dem erfolgreichen Start der neuen automatisierten Investmentfunktion noch einfacher zu investieren. Damit wird das ohnehin bereits breite Serviceangebot für die Anlegerbasis weiter ausgebaut. Zudem werden neue Investorengruppen für die Plattform angesprochen. Bereits beim ersten Projekt, der Finanzierung eines nachhaltigen Logistikparks von rund 2,1 Mio. Euro, wurde rund ein Drittel der Summe per automatisierten Investments im Vorfeld platziert. So war das Projekt innerhalb weniger Minuten platziert.



"Es freut mich, dass unsere neue automatisierte Investmentfunktion so gut angenommen wird. Diese ermöglicht unseren Kunden, noch vor dem offiziellen Projektstart ihre gewünschte Anlagesumme zu reservieren. Damit bieten wir unseren Anlegern einen noch einfacheren Zugang zu passenden Investments und erhöhen zudem unsere Finanzierungsgeschwindigkeit", so Marc Laubenheimer, CO-CEO der Gesellschaft. Er ergänzt: "Die Projekte auf unserer Plattform sind begehrt und häufig sehr schnell vergriffen. Die letzte Vollfinanzierung innerhalb von nur sieben Minuten bestätigt dies. Die Tatsache, dass eine so schnelle Finanzierung in der aktuell allgemein schwierigen Wirtschaftssituation gelungen ist, zeugt vom großen Vertrauen unserer Anleger."



Mit dem erfolgreichen Start der automatisierten Investmentfunktion hat die Gesellschaft einen wichtigen Meilenstein erreicht. Im persönlichen Anlegerportal können Anleger Investments anhand von individuellen Parametern automatisiert reservieren. Mit der Funktion kann zum Beispiel die Investitionshöhe pro Projekt sowie die gewünschte Zinsspanne, Risikoklasse, Immobilientyp und Finanzierungslaufzeit angegeben werden. Passen bevorstehende Projekte auf der Plattform von Engel & Völkers Digital Invest mit den Investmentwünschen der Anleger zusammen, erhalten diese zu Beginn des Starttages per E-Mail eine Benachrichtigung mit der Möglichkeit, die Investition final zu bestätigen.



Zuletzt wurde das Projekt "DFI Zukunftspark Oberfranken II" mit einem Finanzierungsvolumen von rund 2,1 Mio. Euro innerhalb von lediglich sieben Minuten vollfinanziert. Es handelt sich um ein nachhaltiges Logistikzentrum in Bayern mit einer Gesamtnutzfläche von rund 22.200 Quadratmetern. Der Finanzierungszeitraum läuft etwa acht Monate bei einer festen jährlichen Verzinsung für Anleger in Höhe von 7,0 Prozent. Bereits im Februar wurde eine Büroimmobilie in Ratingen in kurzer Zeit finanziert. Das Finanzierungsvolumen betrug 2,8 Mio. Euro. Der Zinssatz lag bei einer Laufzeit von 12 Monaten bei 5,7 Prozent. Mit den Closings startet die Finanzierungsplattform trotz des herausfordernden Marktumfelds gut in das neue Geschäftsjahr und knüpft an das erfolgreiche Jahr 2022 an.



Über EV Digital Invest AG

Die EV Digital Invest AG, Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG, eröffnet Privatinvestoren die Chance, sich über die wachstumsstarke digitale Investmentplattform für Immobilien "Engel & Völkers Digital Invest" als Co-Investor an ausgewählten Immobilienprojekten zu beteiligen. Als qualitätsführende Plattform im Bereich der digitalen Immobilieninvestition und -finanzierung sowie als Teil des globalen Lizenzpartner-Netzwerks von Engel & Völkers verfügt sie über eine außerordentlich hohe Markenbekanntheit.



Mit langjähriger Branchenexpertise, umfangreichen Due-Diligence-Prüfungen und einem hohen Qualitätsanspruch wurde bisher ein Finanzierungsvolumen von über 200 Mio. Euro erreicht. Eine loyale und kapitalstarke Investorenbasis mit derzeit mehr als 14.000 Nutzern ermöglicht Projektfinanzierungen innerhalb von kurzen Finanzierungszeiträumen. Der Marktanteil soll mit einer wachstums- und qualitätsfokussierten Geschäftsstrategie deutlich ausgebaut werden.



Weitere Informationen: www.ev-digitalinvest.de



ENGEL & VÖLKERS DIGITAL INVEST

EV Digital Invest AG

Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG

Joachimsthaler Str. 12

10719 Berlin

www.ev-digitalinvest.de



Kontakt :

Kirchhoff Consult, Jan Hutterer

Borselstraße 20, 22765 Hamburg

Phone: +49 40 60 91 86 65

E-mail: ev-digitalinvest@kirchhoff.de

24.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

