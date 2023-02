Nachdem der Dax am Mittwoch kurz geschwächelt hat, präsentierte er sich am Donnerstag schon wieder souverän. Trotz angeschlagenen US-Börsen konnte der deutsche Leitindex die Marke von 15.500 Punkten zeitweise zurückerobern. Doch am späten Nachmittag musste sich auch der Dax dem Abwärtsdruck an der Wall Street beugen. Am Ende des Handelstages stand dennoch ein Plus von ...

