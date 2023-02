Am Ende eines volatilen Handels konnte die Wall Street gestern mit positiven Ergebnissen in den Feierabend gehen. Was allerdings nichts daran ändert, dass die Marktteilnehmer nach wie vor unruhig bleiben hinsichtlich der weiteren Zinsentwicklungen. Dies noch als Nachwehen der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank, das allerdings auch keine wirkliche Hilfe ...

