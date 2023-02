Der DAX dürfte am Freitag wieder zulegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,4 Prozent im Plus auf 15.538 Punkte. Am Vortag hatte der DAX bei 15.552 Punkten ein neues Wochenhoch erreicht, die Gewinne aber nicht ganz halten können. Auch das Jahreshoch liegt mit 15.658 Punkten in Sichtweite. Auf Wochensicht tritt der DAX auf der Stelle. In den USA schafften es zwischenzeitlich schwache Indizes nach dem europäischen Handelsende noch ins Plus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...