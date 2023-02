Der Markt für Lithium preist ein ständiges und dynamisches Wachstum des E-Auto-Marktes ein. Dieser Markt erlitt nun in China einen Dämpfer - und schickte die Lithiumpreise prompt auf Talfahrt. Die Lithium Preise in China haben in den letzten drei Monaten um rund 30 % nachgegeben. Dies berichtet die Financial Times unter Berufung auf den Branchendienst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...