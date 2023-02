Die deutsche Wirtschaft ist im vierten Quartal 2022 doppelt so stark wie bisher angenommen geschrumpft. Laut einer zweiten Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes sank das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorquartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,4 % und überstieg das Niveau des Vorjahresquartals kalenderbereinigt um 0,9 %. In erster Veröffentlichung, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwartet hatten, hatten die Statistiker einen BIP-Rückgang von nur 0,2 % und eine Jahresrate von plus 1,1 % gemeldet. Unschöne Nachrichten!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV





Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen!