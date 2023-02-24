DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RAIF.-NACHHAL.-RENT RVTA RK1R AT0000689971 BAW/UFN
KEPLER VORSORGE MIX.R T K1AR AT0000722640 BAW/UFN
KEPLER VORSORGE MIX.R A K1AN AT0000969787 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RAIF.-NACHHAL.-RENT RVTA RK1R AT0000689971 BAW/UFN
KEPLER VORSORGE MIX.R T K1AR AT0000722640 BAW/UFN
KEPLER VORSORGE MIX.R A K1AN AT0000969787 BAW/UFN