Das Management von Rio Tinto (WKN: 852147) hat am Mittwoch seinen Jahresbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 vorgelegt und die Aktionäre mit schwachen Zahlen enttäuscht. Im aktuellen Aktienkurs von 71,49 US$ ist die Enttäuschung über die Kürzung der Dividende noch nicht wirklich angekommen. Rio Tinto ist ein führender Bergbaukonzern mit Doppelsitz in London und Melbourne. Zusammen mit BHP (WKN: 850524) und Vale (WKN: 897136) zählt Rio Tinto ...

Den vollständigen Artikel lesen ...