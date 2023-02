Der frühere Merck-CEO, Karl-Ludwig Kley (71), ist einer der profiliertesten deutschen Manager, den wir seit vielen Jahren kennen. Seiner Karriere an der Spitze von Merck und zuvor als CFO im Vorstand der Lufthansa schlossen sich AR-Mandate bei namhaften Konzernen der DAX-Familie an. So steht Kley seit sieben Jahren an der Spitze des AR von E.ON und ist zugleich seit 2017 AR-Chef der im MDAX gelisteten Airline. Die Zeit, für die er gewählt wurde, endet in beiden Fällen mit der diesjährigen HV: Lufthansa am 9. und E.ON am 17. Mai, also wenige Wochen, bevor Kley am 11. Juni 72 wird.Im Fall von E.ON hat Kley bereits durchblicken lassen, dass mit der HV Schluss sein soll. Jedenfalls machte sich das "Manager Magazin" bereits Gedanken, ...

