Der Versicherungskonzern Chubb Limited (ISIN: CH0044328745, NYSE: CB) will künftig eine Quartalsdividende von 86 US-Cents ausbezahlen, eine Erhöhung um 3,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal (83 US-Cents). Nach Firmenangaben ist dies die 30. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Die Erhöhung wird der Generalversammlung zur Abstimmung vorgelegt. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung über dann noch 83 US-Cents am 10. April 2023 (Record date: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...