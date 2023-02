München (ots) -- Zeitgleich zu ihrem 21. Geburtstag- "21" ist ab Freitag, 24. Februar 2023, erhältlichDas erste Album der erfolgreichen jungen Musikerin Estefania steht endlich in den Startlöchern. Kurz nach ihrem 21. Geburtstag veröffentlicht sie die Sammlung an großen Hits und neuen Songs. "21" erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 24. Februar 2023, als Download, Album CD und Fanbox erhältlich.Zu ihrem 21. Geburtstag macht Estefania ihren Fans und sich ein ganz besonderes Geschenk: Ihr erstes Album trägt den Namen "21", was auch ihre Lieblingszahl ist.Zusammen mit namhaften Produzenten wie Florian Jahrstorfer, Chris Cronauer und Daniel Barbosa hat Estefania 16 Popsongs aufgenommen, in denen sie ihr Gesangstalent mehr als nur unter Beweis stellt. Auf dem Album befinden sich Hits wie "Unkaputtbar", die den Beginn ihrer Musikkarriere ebneten, der Remix von Stereoact, neue Songs wie "Doppelt laut", und weitere bisher unveröffentlichte Songs.Estefanias Songs sind emotional, ruhig, aber auch fröhlich - durch ihre Musik lässt sie die Zuhörerinnen und Zuhörer in ihr Herz und ihre Gedanken schauen und besingt das, was sie bewegt und wie sie die Welt sieht.Das Album "21" ist als Download und als Album CD erhältlich. Als Geschenk und Dank an ihre Fans gibt es außerdem die limitierte Fanbox zu kaufen. Darin befindet sich die Album CD inklusive Silikonarmband mit Schriftzug eines Songtitels, ein Poster, eine handsignierte Autogrammkarte, zwei LED-Lichter und ein ganz besonderes Extra: jeweils ein "Golden Ticket" in zehn der Boxen. Der Gewinn des goldenen Tickets ist eine einmalige Überraschung, die Estefania selbst bekannt geben wird.Außerdem gibt Estefania am 3. Juni 2023 ein exklusives Konzert in Kassel: Estefania & Friends.Estefanias Album "21" erscheint am 24. Februar 2023 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Universal Music.----- Download / Stream-----LINK (https://umg.lnk.to/21Album)-------------Fanbox-----------LINK (https://umg.lnk.to/21Fanbox)Pressekontakt:RTLZWEIUnternehmenskommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100903363