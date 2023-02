Das neue Langstreckenmodell des US-Flugzeugherstellers hatte wegen verschiedener Produktionsmängel schon von Mai 2021 bis August 2022 nicht an Kunden ausgeliefert werden können. Nun erteilte die US-Luftfahrtaufsicht FAA erneut ein Auslieferungsverbot und bestätigte damit einen Bericht des "Wall Street Journal". Als Grund wurden zusätzliche Untersuchungen einer Komponente des Flugzeugrumpfs angegeben.



Im nachbörslichen US-Handel folgte umgehend die Reaktion in Form eines Kursrückgangs von 2,7 % auf 202,50 $. Im regulären Handel an der NYSE hatte die Aktie noch 1,15 % höher bei 208,13 $ geschlossen. Die Kursschwäche bestätigt sich auch im heutigen europäischen Handel, wo die Aktie mit einem Verlust von 2,2 % notiert. Solange die Sache nicht bereinigt ist, wird sich der Aktienkurs nicht wieder nach oben lösen können. Derzeit ist also bei Boeing eher Zurückhaltung angesagt.



Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief", www.bernecker.info





