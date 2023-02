EQS-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Absichtserklärung

IMMOFINANZ: Absichtserklärung zum Verkauf von Wiener Büroimmobilien an die S IMMO unterzeichnet



IMMOFINANZ: Absichtserklärung zum Verkauf von Wiener Büroimmobilien an die S IMMO unterzeichnet Die IMMOFINANZ hat eine Absichtserklärung für den Verkauf mehrerer Büroimmobilien am Standort Wienerberg an die S IMMO, an der sie 50% plus 1 Aktie hält, unterzeichnet. Es handelt sich um sechs Bestandsimmobilien mit einer vermietbaren Fläche von rund 128.000 m² sowie einer Projektentwicklung mit rund 20.000 m² Fläche, die im Sommer 2023 fertiggestellt wird. Das Transaktionsvolumen umfasst aus heutiger Sicht rund EUR 411,0 Mio. Das Closing des Erwerbs der Gebäude wird für den Jahresverlauf 2023 erwartet und voraussichtlich in mehreren Tranchen stattfinden. Die potenzielle Transaktion erfolgt im Einklang mit der Strategie der IMMOFINANZ und ermöglicht eine stärker fokussierte Portfolioaufstellung innerhalb der Unternehmensgruppe. Die Verwaltung und Vermietung der zur innovativen Office-Marke myhive zählenden Gebäude wird weiterhin durch das Team der IMMOFINANZ erfolgen. Nachdem die IMMOFINANZ eine kontrollierende Beteiligung in Höhe von 50% plus 1 Aktie an der S IMMO hält, werden sich aus dieser Transaktion keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gruppe ergeben. Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,5 Mrd., das sich auf mehr als 260 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://www.immofinanz.com Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Bettina Schragl

