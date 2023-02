Trotz seiner bisherigen Erfolgsbilanz (2022: Umsatz +6% z. Vj., ber. EBITDA AL +8%, ber. Gewinn +55%) sieht Deutsche Telekom-CEO Tim Höttges noch genug Baustellen. "Wir müssen uns die Frage stellen, wie die Telekom ihre Größe ausspielen kann", sagte er auf der heutigen Bilanz-PK. "Wir werden mit den Netzen nie fertig sein. Jedes Funkloch ärgert mich."Die Bonner würden in Bayern derzeit Plakate aufstellen, damit das Unternehmen Masten bekomme. Der europäische Markt sei weiterhin "viel zu fragmentiert bei der Digitalisierung". Durch Power Purchase Agreements (PPAs) müsse unmittelbarer Zugang zu Energiequellen erschlossen werden. Im B2B-Bereich in Amerika will Höttges stärker werden, der Anteil an der glanzvollen Tochter T-Mobile US wird bald die 50%-Schwelle ...

