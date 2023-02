Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das SSA-Segment zeigt sich im Vergleich zu den Vorwochen unverändert betriebsam, so die Analysten der Helaba.Die Neuemissionen hätten mehrheitlich auf sehr gute Nachfrage getroffen. So habe der bis März 2028 laufende Bond des European Stability Mechanism (ESM) mit einem Volumen von 3 Mrd. EUR ein Orderbuch in Höhe von 13,6 Mrd. EUR und Orders von 150 verschiedenen Adressen generiert. Das finale Pricing sei bei MS-10 Bps. und damit im Vergleich zur Vermarktung um 3 Bps. enger erfolgt. Das Emissionsvolumen sei höher als in der Vergangenheit üblich (2 Mrd. EUR) ausgefallen, 38% des geplanten Gesamtjahresvolumens seien damit bereits platziert worden. Das Land Brandenburg habe für ihre 9-jährige Landesschatzanweisung (600 Mio. EUR, MS - 4) eine 1,3fache Überzeichnung erreicht und das ursprünglich geplante Emissionsvolumen sogar ausweiten können, obwohl das Pricing etwas teuer gewirkt habe. ...

