Mit seinen Zahlen für das Dezemberquartal hat Alibaba (WKN: A117ME) die Analysten-Schätzungen pulverisiert - nunmehr zum fünften Mal in Folge. Die Aktie notierte am Ende des vergangenen Handelstags nach anfänglichen Gewinnen dennoch -0,65% niedriger auf 94,16 US$. Wie sollen Anleger jetzt handeln? Alibaba ist der führende chinesische Online-Marktplatz. Neben seinem Kerngeschäft im E-Commerce baut der Konzern nach dem Vorbild von US-Konkurrent Amazon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...