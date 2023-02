Robuste Werbeeinnahmen und ein starkes Cloud-Geschäft haben dem chinesischen Suchmaschinen-Betreiber Baidu im vergangenen Quartal einen überraschend hohen Umsatz beschert. So richtig Rückenwind bekam die Baidu-Aktie jedoch bereits zuvor, nachdem Pläne für die eigene KI-Software "Ernie" bekannt wurden. Was noch folgen könnte. Die Vorstellung von ChatGPT durch die Microsoft-Beteiligung OpenAI im November 2022 hat in den vergangenen Wochen einen Hype ...

Den vollständigen Artikel lesen ...