Darden Restaurants - Breakout in Vorbereitung!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: DRI ISIN: US2371941053



Rückblick: Darden Restaurants ist eine führende Restaurantkette in den USA. Das Unternehmen betreibt die Restaurants Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Bahama Breeze, Cheddar's Scratch Kitchen, Seasons 52, The Capital Grille, Eddie V's und das Yard House. Charttechnisch hat sich die Aktie in den letzten Monaten gut entwickelt. Der scharfe Rücksetzer im Dezember wurde wieder gekauft und nach einer kurzen Seitwärtsphase ging es weiter nach oben. Aktuell sehen wir eine Konsolidierungsphase.

Meinung: Darden betreibt mehr als 1.700 Restaurants in Nordamerika. Die Restaurants gehören dem Unternehmen, da es bis auf wenige Ausnahmen keine Franchise-Lizenzen vergibt. Die Aktie hat sich trotz der hohen Inflation gut entwickelt. Darden hat gute Chancen, bei nachlassender Inflation mit seinen starken Marken überdurchschnittlich zu profitieren. Die Kurse befinden sich über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Wenn die Bullen den Ausbruch über die Trendlinie schaffen, könnte eine dynamische Bewegung folgen. Der Aufbau einer Long-Position würde sich hier anbieten.

Chart vom 23.02 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 148.28 USD



Setup: Bei einem Breakout über 150 USD könnte man einen Long-Trade eröffnen. Die Position ließe sich nach dem Entry unterhalb des EMA-20 absichern.

Meine Meinung zu Darden Restaurants ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in DRI



