Silber hat lange in einer positiven Handelsspanne gehandelt. Doch nun fiel der Kurs darunter. Nun drohen dem Edelmetall deutlich größere Rücksetzer.

Fundamental ist alles in Ordnung bei Silber. Während es als Anlagemetall an Bedeutung verliert, wird es für den Ausbau von Erneuerbaren Energie, im Bereich der Batterien und bei weiteren Industrieanwendungen immer wichtiger. Hinzu kommt, dass das Silver Institute auch für 2023 ein Angebotsdefizit am Silbermarkt prognostiziert. Doch die fundamentalen Faktoren spielen bei der aktuellen Preisfindung überhaupt keine Rolle.

Silber fällt aus Handelsspanne raus

Vielmehr sind hier hauptsächlich Zocker und Trader am Werk. Und da sieht es für Silber nicht wirklich gut aus. Der Preis ist aus seiner Handelsspanne zwischen 21,66 US-Dollar und 24,45 US-Dollar nach unten herausgefallen. Aktuell notiert SIlber bei 21,20 US-Dollar je Unze. Technisch gesehen gibt es hier keine Unterstützung und nun muss das Metall schleunigst zurück in seine Handelsspanne laufen. Es droht zusätzlich der Fall unter die 200-Tage-Linie. Das sind keine guten Vorzeichen und nun könnten vorerst ...

