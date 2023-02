Berlin (www.anleihencheck.de) - Die Euphorie zum Jahresstart hat nachgelassen, so Bastian Ernst, CIIA, CEFA bei der Weberbank.Insbesondere die Notenbanken hätten erneut bekräftigt, dass ihr Kampf gegen die Inflation noch nicht beendet sei.Private Konsumenten würden mit rund 70 Prozent den Löwenanteil der US-amerikanischen Wirtschaftsleistung stemmen. Damit würden sie als Rückgrat der Wirtschaft gelten. Entsprechend bedeutsam sei die finanzielle Situation der Privathaushalte für die konjunkturelle Entwicklung. Die in der vergangenen Woche veröffentlichten Einzelhandelsumsätze für Januar würden zeigen, dass die Verbraucher in den USA trotz der hohen Inflation weiter solide konsumieren würden. Marktteilnehmer hätten hier einen geringeren Anstieg erwartet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...