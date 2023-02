Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in Japan ist im Januar auf 4,30% gestiegen und ist damit am höchsten seit Anfang der 1980er Jahre, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Geldpolitik der Bank of Japan bleibe aber extrem expansiv. Sowohl der scheidende Gouverneur Haruhiko Kuroda als auch sein Nachfolger Kazuo Ueda hätten zuletzt gesagt, dass sie einen baldigen Rückgang der Inflation erwarten würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...