Der einstige Mega-Highflyer Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) ist zu einem gefallenen Engel geworden. Doch nun steigt die Aktie vorbörslich um +14% und könnte im Verlauf des Handelstages noch deutlich zulegen. Das ist der Grund dafür... Beyond Meat ist ein international agierender Hersteller von Fleischsubstituten. Bekanntestes Produkt ist der Beyond Burger. Zu den Konkurrenten zählen Start-ups wie Impossible Foods, aber auch etablierte Konzerne wie Tyson ...

Den vollständigen Artikel lesen ...