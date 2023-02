Schwache Zahlen von Alibaba und anderen chinesischen Tech-Konzernen zeigen, dass die Märkte die Erholung der Wirtschaft in China wohl überschätzen: der Tech-lastige Hang Seng Index gab heute nach den Alibaba-Zahlen deutlich ab. Viele Indikatoren deuten darauf hin, dass die Bäume für die Wirtschaft in China nicht in den Himmel wachsen: so etwa ganz schwache Autoverkäufe, ...

