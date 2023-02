Zürich (www.anleihencheck.de) - Nach einem äußerst euphorischen Start ins neue Jahr kehrten die Finanzmärkte in den vergangenen Wochen auf den Boden der Realität zurück, so Stefan Chappot, Manager des Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield bei Swisscanto.Zwar sei die Inflation nicht mehr ganz so hoch wie vor einigen Monaten, dennoch liege sie weiterhin deutlich über den Zielwerten der Zentralbanken. Entsprechend würden diese ihre restriktive Politik vorerst beibehalten. Gerade in Anbetracht der vorherrschenden Volatilität an den Aktien- und Rentenmärkten würden Hochzinsanleihen vermehrt das Interesse der Investorinnen auf sich ziehen. Denn die hohen Kupons würden ein substanzielles und stabiles Einkommen generieren - unabhängig vom Auf und Ab der Börsen. ...

