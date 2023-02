München (www.anleihencheck.de) - Am Mittwoch ist es so weit: Die vorläufigen deutschen Inflationszahlen für Februar stehen an, so die Experten von Merck Finck a Quintet Private Bank."Ich rechne erst im März wieder mit einem stärkeren Rückgang der Inflationsraten", sage Robert Greil auch mit Blick auf die Rate für die gesamte Eurozone, die am Donnerstag anstehe. Der Chefstratege von Merck Finck rechnet "vor allem aufgrund von Basiseffekten bei den Energiepreisen, die nach Kriegsbeginn vor einem Jahr deutlich nach oben sprangen, im März und auch im April mit einem klarem weiteren Rückgang." Greil: "Die Inflationsraten werden zwar in den nächsten Monaten insgesamt sinken, aber nicht geradlinig. Die Kernrate ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise dürfte dabei immer mehr in den Fokus rücken." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...