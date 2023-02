Thema heute: Trotz EZB-Wende: Viele Sparer bekommen nur Mini-Zinsen von ihrer Bank

Für Sparer ist es ein absolutes Ärgernis. Während die meisten Banken bei Sollzinsen wieder kräftig zulangen, erhalten viele Sparer weiterhin auf ihre Guthaben nur Mini-Zinsen von ihrer Bank. Auf Tagesgeldkonten bekommen Kunden oft gerade mal ein Zehntel des aktuellen Einlagezinses der Europäischen Zentralbank.Eine Umfrage des Geldratgebers Finanztip bei 36 Banken und Sparkassen zeigt: Für Tagesgeldkonten gibt es häufig nur 0,25 Prozent pro Jahr - oder sogar noch weniger. Millionen Sparer profitieren somit kaum von der Zinswende seit Sommer 2022. Wenn Banken das Guthaben ihrer Kunden über Nacht bei der Zentralbank parken, bekommen sie dagegen von der Europäischen Zentralbank (EZB) derzeit 2,5 Prozent pro Jahr dafür. Die Deutsche Bank zahlt hingegen derzeit einen Tagesgeldzins von nur 0,25 Prozent, genauso die Commerzbank. Mit dem Viertelprozent liegen Sparer zwar hauchdünn über der Nulllinie, allerdings bedeuten 0,25 Prozent für ein Guthaben von 5.000 Euro gerade mal eine jährliche Auszahlung von 12,50 Euro."Typisch für etliche Banken ist, dass sie bisher nur einen Zinsschritt gemacht haben, während die Zentralbank mit dem Leitzins schon fünf Mal nach oben gegangen ist", sagt man bei finanztip.de. Diesen stufenweisen Anstieg der EZB um mittlerweile drei volle Prozentpunkte hat aber keine Bank in Deutschland nachvollzogen, und manche Institute verfehlen den EZB-Rahmen sehr deutlich, wie die Ergebnisse von Finanztip zeigen. Hier hilft eigentlich nur eins: Die Bank wechseln! Zumindest was die Geldanlage angeht!Örtliche Konkurrenz belebt das ZinsgeschäftEin Problem: Möchten Kunden zu einer Filialbank vor Ort, ist die Auswahl oft klein. Dabei ist allerdings etwas auffällig: Bietet eine lokale Bank einen höheren Zins, ist oft auch der örtliche Konkurrent großzügiger. So liegen in München sowohl Sparkasse als auch Volksbank bei 0,5 beziehungsweise 0,75 Prozent Tagesgeldzins. Konkurrenz belebt als durchaus das Geschäft! Finanztip empfiehlt, ein Online-Tagesgeldkonto bei einer Bank mit besseren Zinsen zu eröffnen. Dabei müssen sie aber unbedingt darauf achten, dass auch das neue Konto von der gesetzlichen Einlagensicherung geschützt ist." Hier hilft ein Blick in die aktuellen Zinstabellen auf finanztip.de.

