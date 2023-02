Wien (www.fondscheck.de) - Union Investment hat zwei wichtige Posten neu besetzt, so die Experten von "FONDS professionell".Giovanni Gay sei in den Vorstand der Holding-Gesellschaft von Union Investment berufen worden. Er werde dort ab März das Privatkundengeschäft sowie den Bereich Infrastruktur und IT leiten. Die Verantwortung für das Retail-Geschäft habe bislang bei Vorstandschef Hans Joachim Reinke gelegen, der diese Sparte nun abgebe. ...

