SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD, der neben Telekommunikationskomponenten auch elektrifizierte Automobile herstellt, drängt in den Markt für Luxuskarossen. BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296, 01211.HK) bereitet sich auf einen harten Kampf im Markt für New Energy Vehicles...

Den vollständigen Artikel lesen ...