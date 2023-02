Freising (ots) -Die Fidor Bank AG hat angekündigt, ihr Bankgeschäft zum Ende des Jahres einzustellen und leitet momentan das Verfahren zur Schließung aller Konten ein. Das E-Geld-Institut PayCenter GmbH mit über 10 Jahren Erfahrung für Konten ohne SCHUFA und P-Konten (Pfändungsschutzkonten) bietet allen Fidor Kunden mit einem P-Konto eine kostengünstige und sichere Alternative mit der FAL-Card.Die Einstellung des Bankgeschäfts der Fidor Bank hat zur Folge, dass alle Konten gekündigt werden und die betroffenen Kunden zeitnah ihr Konto wechseln müssen. Auch P-Konto-Kunden sind von dieser Entscheidung betroffen und auf eine Alternative für ein pfändungssicheres Konto angewiesen. Der Kontowechsel sollte hierbei schnell eingeleitet werden, um Verzögerungen zu vermeiden.Das E-Geld-Institut PayCenter GmbH aus Freising bei München hat sich auf pfändungssichere Konten spezialisiert und betreut bereits über 15.000 Kunden mit einem P-Konto. Für Fidor Kunden bietet das Unternehmen die Möglichkeit, ihr Konto zur PayCenter zu transferieren. Mit dem Produkt FAL-Card können sich Fidor Kunden ohne Einrichtungsgebühren unter https://www.fal-card.de/ bei der PayCenter registrieren und ein schufafreies P-Konto weiterführen.Der Wechsel des Kontos zur FAL-Card der PayCenter bietet folgende Vorteile:- Bis zu zwei Monate uneingeschränktes Konto: Das Konto kann anfänglich ohne Einschränkungen genutzt werden. Kunden beginnen mit einem ungepfändeten Konto und erhalten die Möglichkeit, nach dem Wechsel ihre Finanzen neu zu strukturieren und zu verwalten.- Registrierung ohne Einrichtungsgebühr: Für Fidor Kunden fallen keine Aktivierungsentgelte bei Eröffnung des Kontos an.- Selbstverwaltung von Pfändungsangelegenheiten im Online-Bereich: PayCenter hat speziell für P-Konto-Kunden einen Verwaltungsbereich im Online-Frontend eingerichtet. Hier können sie jederzeit ihre Pfändungen einsehen, offene und getilgte Beträge verwalten sowie ihre Freibeträge und Freibetragserhöhungen überwachen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Gläubiger direkt zu bedienen. Kunden erhalten zudem eine Übersicht über die Kontaktdaten von Rechtsanwälten.- P-Konto ohne SCHUFA: Bei dem P-Konto der PayCenter ist weder eine Meldung an die SCHUFA noch eine Bonitätsprüfung erforderlich.- Guter Kundenservice: Den Kunden steht ein geschultes Fachpersonal im Bereich Pfändungsbearbeitung zur Verfügung. Der Zugang zu einer eigenen P-Konto-Hotline mit Fastlane-Support sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung von allen Anliegen.- Einrichtung der FAL-Card in Apple Pay und Google Pay: Die FAL-Card kann in Apple Pay und Google Pay eingebunden werden, um bequem mit dem Smartphone bezahlen zu können.Dr. Peter Schönweitz, geschäftsführender Gesellschafter der PayCenter GmbH betont: "Wir verstehen, dass die Schließung der Fidor Bank für viele Kunden eine unerwartete und unangenehme Situation darstellt. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass P-Konto-Kunden die bestmögliche Lösung erhalten und ein nahtloser Übergang ermöglicht wird. Wir haben uns auf die Bedürfnisse von P-Konto-Kunden spezialisiert und bieten den Fidor Kunden mit der FAL-Card ein sicheres Konto mit hervorragendem Kundenservice."Die PayCenter GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes deutsches E-Geld-Institut, das Zahlungsdienste mit Debit Mastercards® und Onlinekonten anbietet sowie mobile Bezahlverfahren und Pfändungsschutzkonten (P-Konten) bereitstellt. Sowohl Privat- als auch Firmenkunden werden mit innovativen und kundenspezifischen Produkten bedient. Über 45 Mitarbeitende sind im Bereich Zahlungsverkehr und Kundenbetreuung tätig.Mehr Informationen zur PayCenter GmbH unter: https://www.paycenter.de/ueber-uns/Die Registrierung für FAL-Card ist hier möglich: https://www.fal-card.de/Pressekontakt:PayCenter GmbH | www.paycenter.deClemensänger Ring 24 | 85356 FreisingNiederlassung Stuttgart: Richard-Wagner-Straße 1 70184 StuttgartGeschäftsführer: Bertram Eisele, Claudio Fähndrich, Günther Hofmann, Dr. Peter SchönweitzGesellschafter (zu je 25%): Bertram Eisele, Günther Hofmann, Dr. Peter Schönweitz, Ludwig AdamAmtsgericht München | HRB 194018Ansprechpartner Geschäftsführung:Dr. Peter SchönweitzLinkedIn: https://www.linkedin.com/in/peterschoenweitz/Tel: +49 (0) 151 1133 8188eMail: pescho@paycenter.deOriginal-Content von: PayCenter GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163577/5449564