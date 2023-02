Ende November des vergangenen Jahres kam es noch ein wenig so rüber, als wenn die gekürzte Prognose für 2022 von Netfonds auch Ausdruck eines Bauchgefühls seien. Damals hatten die Börsen zwar schon wieder nach oben gedreht, aber insbesondere im Immobilienbereich blieben die Transaktionen noch hinter den Erwartungen zurück - selbst wenn der Hamburger Finanzdienstleister hier ... The post Netfonds: Erste Zahlen für 2022 - plus Ausblick appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...