Mit seinen emissionsfreien Lkw auf Elektro- und Wasserstoffbasis sorgte Nikola in der Vergangenheit für viel Aufsehen, aber auch für einige Skandale an der Börse. Nun stellte der Konzern frische Zahlen vor und die fielen weniger katastrophal aus, als manch einer es erwartet haben mag. Überzeugen kann das Unternehmen die leidgeplagten Anteilseigner aber ebenfalls nicht.Erfreulich ist, dass Nikola (US6541101050) mittlerweile überhaupt den einen oder anderen Lkw ausliefern konnte. Im vergangenen Quartal gingen ganze 20 davon an Händler. Insgesamt wurden ...

