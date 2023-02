Kalenderwoche 8 (20.02. bis 24.02.2023) am Anleihemarkt - die R-LOGITECH-Gruppe strebt eine kurzfriste Laufzeitverlängerung ihrer Ende März auslaufenden Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN: DE000A19WVB8) im Gesamtvolumen von 200 Mio. Euro um drei Monate an. Dazu benötigt das Unternehmen allerdings die Zustimmung der Anleihegläubiger, die in einer Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 07.03. und 09.03.2023 darüber abstimmen sollen. Das Unternehmen befinde sich nach eigenen Angaben in finalen Vertragsverhandlungen mit einem Investorenkonsortium für die Ablösung von besicherten Darlehen von Tochtergesellschaften sowie für zusätzliche Mittel für die bevorstehende Ablösung der besagten Anleihe 2018/23 und erwartet den Abschluss der Verhandlungen innerhalb der nächsten vier Wochen an. Dennoch soll die Anleihe-Laufzeit aus "Vorsichtsgründen" kurzzeitig verlängert werden. Als Gegenleistung zur Verlängerung bietet R-LOGITECH einen ab dem 29.03.2023 um 1,75%-Punkte erhöhten Zinskupon an. Währenddessen hat die Schwestergesellschaft Metalcorp Group S.A. ihre erste kommerzielle Verschiffung von 160.000 Tonnen Bauxit in Guinea erfolgreich abgeschlossen. Die daraus resultierenden liquiden Mittel benötigt Metalcorp für ...

