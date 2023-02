Erfahrene Anleger kennen das: Manchmal sind die Zahlen eines Unternehmens gut und der Kurs der Aktie sinkt trotzdem. Etwas seltener ist die Konstellation, die gestern aufgetreten ist: Alibaba lag nach den Zahlen zunächst bis zu sieben Prozent im Plus, wurde dann aber im US-Handel so starb abverkauft, dass der Kurs im Minus schloss.Für AKTIONÄR+-Leser kam diese Entwicklung womöglich nicht ganz überraschend. Pünktlich vor Handelsbeginn in den USA hatte der AKTIONÄR jedenfalls in einem exklusiven Fazit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...