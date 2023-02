Boeings neue Langstrecken-Passagierflugzeug-Hoffnung kommt nicht aus den Schlagzeilen. Die Auslieferungen der Dreamliner-Jets muss auf Behörden-Anweisung erneut ausgesetzt werden. An der Börse gerät die Boeing-Aktie am Freitag deutlich unter Druck. Der US-Flugzeugbauer Boeing muss die Auslieferungen seines wichtigen Langstreckenjets 787 - genannt 'Dreamliner' - erneut aussetzen. Das teilte die US-Luftfahrtaufsicht FAA am Donnerstag-Abend nach ...

