Die nahe der Hauptstadt Seoul gelegene südkoreanische Stadt Incheon will bis Ende 2024 insgesamt 700 Brennstoffzellen-Busse einführen. 200 dieser H2-Busse sollen noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden, der Rest dann im kommenden Jahr. Darauf haben sich die südkoreanischen Ministerien für Umwelt und Verkehr, die Stadtverwaltung von Incheon, Hyundai Motor und SK E&S verständigt. Hyundai wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...